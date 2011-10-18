〔欧洲金融〕欧盟将考虑针对银行推出三管齐下的资本重整计画--消息

美国金融：美联储调查显示第四季银行对企业放贷标准基本上维持不变
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
路透伦敦10月17日电---熟知情况的欧盟消息人士表示,欧盟财长们将考虑一项三管齐下的计画,以重振投资者对欧元区银行业的信心,此为稳定欧元区金融的广泛计画之一.
财长们相信单是专注在资本水准,可能不足以让银行业立足更稳,同时也必须处理投资者其它方面的担忧.
"这必须是一个完整的方案,"一位不愿具名的欧盟消息人士表示.
熟悉欧盟财长考虑选项的消息人士表示,正在蕴酿一个三管齐下的办法:
* 对欧盟银行业最低核心资本要求将大幅高于7月压力测试时5%的过关水准;
* 除了新的最低要求外,对于那些有欧元区主权债曝险的银行必须要有额外的暂时性缓冲.这并不代表银行必须完全按市值减计债务从而重击获利.
* 确保银行有足够满足一段时间内需求的定期融资安排,即使这意味着要有政府提供担保.
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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