〔欧洲金融〕欧盟将考虑针对银行推出三管齐下的资本重整计画--消息

路透伦敦10月17日电---熟知情况的欧盟消息人士表示,欧盟财长们将考虑一项三管齐下的计画,以重振投资者对欧元区银行业的信心,此为稳定欧元区金融的广泛计画之一.

财长们相信单是专注在资本水准,可能不足以让银行业立足更稳,同时也必须处理投资者其它方面的担忧.

"这必须是一个完整的方案,"一位不愿具名的欧盟消息人士表示.

熟悉欧盟财长考虑选项的消息人士表示,正在蕴酿一个三管齐下的办法:

* 对欧盟银行业最低核心资本要求将大幅高于7月压力测试时5%的过关水准;

* 除了新的最低要求外,对于那些有欧元区主权债曝险的银行必须要有额外的暂时性缓冲.这并不代表银行必须完全按市值减计债务从而重击获利.