〔加拿大经济〕央行调查显示企业乐观氛围下降,并调降通胀预期

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
路透渥太华10月17日电---加拿大央行的秋季企业前景调查显示,由于对全球经济前景不稳固感到不安,加国企业已下调对销售、聘雇和投资的预估,但仍略乐观认为,适度的增长将继续下去.
这项周一公布的调查显示,企业预期销售量未来一年增速约和去年一样,这是该项调查在两年半来最不乐观的看法.
根据加拿大央行对约100家企业高阶经理的访查显示,秋季调查的企业信心从夏季调查时的记录高点回落,但各项指标仍呈现正面.
其结果不令人讶异,因欧洲主权债务危机打压信心,且美国经济好坏不一的信号也令出口商不安.
分析师指出,调查传达的整体讯息是不会出现衰退,但经济成长也不会特别亮眼.
"企业仍清楚预期未来几季至少有温和的成长,而资本投资和聘雇的正面意愿显示,经济的这个领域将继续为国内复苏提供向前动力."CIBC World Markets经济分析师Emanuella Enenajor指出.
企业还调降未来两年通胀率预期,意味央行没什麽升息压力.
两年来企业首度认为产出价格升速减缓.投入价格预计仍上升,但持此看法的经理远少于三个月前.
瑞士信贷加拿大的经济主管Jonathan Basile称,加拿大央行10月25日议息会议不太可能显露有意货币紧缩的任何迹象,因核心通胀前景仍温和,且也无缺工迹象,劳工短缺会造成薪资通胀压力.
10月7日的调查中,加拿大初级证券交易商预估加拿大央行到2012年9月都不会升息.然而市场正消化明年第二季前降息25个基点的可能性.
秋季调查的未来销售评估差值从20大降至6.该差值为预期增长加速的企业百分比减去预期减速的百分比.
增加聘雇意向评估差值从53降至38,增加投资意向则从30下滑至22.产能压力指标也下降.
41%受访企业称预期通胀率将维持在1-2%间,夏季调查持这种看法的仅18%.有47%表示预计通胀将在2-3%,低于此前调查的62%.整体来看,88%预期通胀会落在央行可接受的1-3%区间.(完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)