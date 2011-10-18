〔欧元区金融〕德意志银行分析师认为希腊债务扣减幅度可提高至40%

路透法兰克福10月17日电---德意志银行(DBKGn.DE)分析师周一擘划了银行业者对希腊危机提供帮助的草图,在不大幅改动7月达成的纾困协议条款的前提下,盼银行业者对希腊主权债进行40%的"扣减".

在预定举行的欧盟政界会谈前,这项分析呈现出一种可能的作法,藉此增加银行业者对减轻希腊债务负担的贡献.

包括德国财政部长朔伊布勒等政界人士已要求希腊的民间债权人,接受更大幅度的希腊债券仓位减记,高于7月底协议议定的21%幅度.

"可通过三个来源提高对希腊债券扣减幅度--降低票息,延长新债券存续期,降低债券本金金额."德意志银行在周一发行的固定收益周报称.

"例如票息降1%和存续期延长10年,就会形成会计上扣减40%."该银行称.

德意志银行表示这样仍能避免直接发生违约,且通过以当前协议为模板,维持以国际法则管理新债券,而非希腊.

该行指出,民间部门的"第二版本"倡议将使银行有机会清理资产负债表,并在欧元区银行业者苦于应付资本重组压力之际,不会面临麻烦的违约搅局.

报告认为,民间部门第二版希腊协议,加上重组银行资本的可信计画,将是保护金融业避开问题蔓延风险的第一步,并为爱尔兰和葡萄牙换取了时间,与希腊作出区隔.(完)