〔台湾个股〕宏达电称有信心赢得对苹果的专利诉讼

路透台北10月18日电---在向美国国际贸易委员会(ITC)控告苹果(AAPL.O)侵权的初审中败诉後,全球第五大智慧型手机厂商--台湾宏达电(2498.TW)周二表示,对于上诉深具信心.

宏达电法务长雷忆瑜在声明中表示,"这只是许多法律程序中的一步而已,我们对于上诉深具信心,并已完成充分准备,来保护我们的智慧财产权."

"我们期待这个案件能够圆满解决,以便让我们能够持续为消费者发展最创新的行动体验."她称.

宏达电2010年5月提起诉讼,指控苹果侵权.宏达电要求ITC禁止苹果输出iPod、iPhone和iPad产品.在此初审後,ITC全体委员会将于明年2月决定支持还是反对该初审裁定.[ID:nCN1157234]

本地时间10:40,宏达电股价大跌4.45%,报709台币,落後大盘.TWII的下挫1.61%.

为了抢食智慧型手机及平板电脑市场"大饼",宏达电与苹果之前已有多起互控侵权的官司,包括透过ITC管道及美国等国法院体系.

在另一苹果向ITC指控宏达电侵权的官司中,ITC于7月间初判宏达电侵犯了苹果两项专利,此案的终判结果将于12月6日公布.[ID:nCT0470131](完)

参看宏达电相关新闻,请点选[2498.TW-CMN]