版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 10月 18日 星期二 13:56 BJT

〔标题新闻〕法国食品集团达能第三季营收增长放缓但维持今年财测,称对明年有信心

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP6E7KC05R]

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐