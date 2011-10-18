〔法国经济〕法国AAA债信评等稳固,2012年GDP成长目标可能太高--财长

路透巴黎10月18日电--法国财政经济部长巴胡安周二表示,法国的AAA债信评等未受威胁,因该国正在制定减赤措施.不过他同时警告称,2012年国内生产总值(GDP)成长目标1.75%可能太高.

"(法国的AAA债信评等)没有危险,...因为我们将在通过减赤措施方面进度超前,"巴胡安在France 2电视台说.