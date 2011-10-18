〔中港新股〕新华人寿下周将寻求40亿美元A+H股IPO上市批准--IFR(更新版)

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* A股上市时机端视证监会态度--IFR

* 股市下跌令中国IPO市场承压

路透10月18日电---汤森路透旗下IFR周二引述知情消息人士报导称,中国第三大寿险商--新华人寿下周将寻求40亿美元A+H股首次公开发行(IPO)批准.

新华人寿部份股权由瑞士保险商Zurich FinancialZURN.VX持有.除新华人寿外,陜西煤业及中国交通建设(1800.HK)等企业也计画今年稍晚进行A股上市,力抗低迷市况.

21世纪经济报 道周二引述未具名监管当局消息人士称,新华人寿A股招股说明书最快周五公布,中国证券监督管理委员会可能下周审核新华IPO申请.

但IFR报导称,下周是否会进行新华人寿A股上市聆讯,要看证监会是否愿意在市况艰难之际,让这项新股发行案上市,进一步打压大盘.

在2008年全球金融危机期间,证监会暂停批准新股上市,担心大量新股供应将进一步打压原已疲软的股价.

IFR稍早报导称,数名基石投资者已承诺认购新华人寿的IPO股份,促使该公司计划在获得监管机构批准其上市计划後立即启动上市前推介.[ID:nCN1148084] (完)

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