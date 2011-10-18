〔台湾债市〕殖利率收低,受益欧债危机未解与中国GDP数据不佳

路透台北10月18日电---台湾债市主要殖利率周二收低,受欧债危机解决方案料延缓出炉与中国GDP数据不佳等利多的带动.昨日标售不如预期的五年增额券100/6R殖利率跌幅最大,令1.08%的得标利率成为上档有力支撑.

交易商表示,在100/6R完成标售後,台债短期内将缺乏影响盘面走势的内部变数,殖利率料将跟随欧债消息与国际金融市场的表现上下震盪,区间盘整的格局没有改变,交易商操作仍以短线抛补为主.

"殖利率短线弹幅已大,德国财长的言论刚好成为修正理由."一证券商交易员称.

20年增额券100/7R发行前交易殖利率则是逆势弹升.一票券商交易员指出,实质买盘对利率有所坚持,因此长券端缺乏多方的保护,再加上成交量相当稀少,开张三天以来仅有10.5亿台币,殖利率自然是易上难下.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一表示,尽管欧洲各国政府将采取一个五点方案来解决危机,但在10月23日欧盟峰会上不会出炉最终的解决方案.[ID:nCN1156950]

中国国家统计局周二公布,今年第三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,略低于路透调查中值9.2%.也录得2009年第二季以来最慢步伐.[ID:nCN1157728]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO -3.02 1.0420 1.0410-1.0620 322.5

10 100/9 A00109=TWO -2.65 1.3010 1.3010-1.3270 60.5

20 100/7R A00107R=TWO +0.45 1.7845 1.7780-1.7915* 3.0

注:*表示殖利率创交易以来新高

交易商认为,今日100/6R发行前交易殖利率跌幅相对较大,除了欧债议题的帮助外,短线殖利率弹至相对高点,也是吸引交易商做多的主因.

"过去两年,五年券殖利率弹过1.1%的时间很少."一证券商交易员说.

也因为五年与10年券殖利率下跌,使得100/7R逐渐来到投资盘愿意承接的价位.

一票券商交易员就指出,今年以来20年与10年券的利差平均在40个基点左右."但目前已经扩大到48个基点了."

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3010

5 100/6 A00106=TWO 1.0450

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)