〔台湾汇市〕台币兑美元收跌1.01角,因欧债问题再引担忧

路透台北10月18日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘下跌1.01角.德国财长警告欧盟峰会可能无法产生解决方案,市场避险情绪再度攀升,台股随区域走势下跌逾百点,亚币兑美元走势亦承压,临收盘前,央行趁势助贬,令台币收在30.201元.

汇银人士指出,尽管外资有汇出需求,但今日更见不少外商进场抛汇,两股力道拉扯下,台币多数时间呈区间震荡走势.直到近收盘前,欧元走弱使得外商买汇力道增强,加之央行趁势助贬约5.6分,才令台币进一步走弱.

"很怪!台股盘中跌成这样,但没人要买(美元),反倒是卖的压力大,"一位本地银行人士称.

交易商表示,目前市场对希腊问题消息已有钝化的迹象,包括欧元区国家及银行等降评消息已不能造成冲击,不过,周末将举行的欧盟峰会仍有变数,在银行间缺乏积极交投意愿下,料台币短线仍呈震荡整理,明日交投区间先看30.05-30.20元间.

台湾加权指数.TWII今日收盘大跌1.36%至7,359.48点;外资及陆资在台股卖超27.44亿台币,结束连续七日买超,上交易日修正後为买超77.88亿.[ID:nCT0407240]

新兴汇市中,韩元KRW=与马币(林吉特)MYR=周二引领亚洲货币走低,因短线投资者抛售风险资产,凸显出新兴市场仍易受到欧债危机发酵牵连.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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