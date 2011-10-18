《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月18日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

德国商业银行:

欧元/美元:涨势目前逼近1.3940/1.4077的更强劲阻力位.此处汇集多道长期移动均线及费波纳奇回档位,包括55日、200日、55周、200周移动均线、由5月高点回落跌势的50%回档位、由8月高点回落跌势的61.8%回档位.我们认为,极有可能会在1.3940-1.4077区域失利,恢复中长期下行走势.若跌穿周四低点1.3685,并跌破短期支撑线1.3627,将是第一个逆转往下的讯号.初步目标为1.3145的近期低点.

美元/瑞郎:我们预期美元/瑞郎跌势将在三个月支撑线位置0.8855及200日移动均线位置0.8771上方止步.在这个区域亦有8月以来涨势的23.6%回档位0.8786.我们看好将由此处回升,若回升突破20日移动均线位置0.9055,将是暗示市场准备重新测试上档,挑战10月高点0.9317.此一高点及0.9341/99阻力区应该会再度引发获利了结.

英镑/美元:英镑/美元形成一个内包日线,加上由4月高点回落的跌势38.2%回档位在1.5835,这意味着市场在此处遭遇不小阻力.市场已经开始削弱上行趋势.若失守9月29日高点1.5715,应该足以让焦点重回下档,成为开始下看10月12日低点1.5545的讯号.更上方的阻力更加强劲.阻力位在6月低点1.5812、50%回档位1.5945及55日移动均线位置1.5978,预计这将阻挠目前这波升势.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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