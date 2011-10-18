《企业看点》--10月18日财务活动报导摘要(更新版)

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
(新增前两则)
路透10月18日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 彭博周二引述两个未具名消息人士的话说,非洲最大移动营运商MTN Group (MTNJ.J)正在洽谈收购Vodacom (VODJ.J)在刚果民主共和国的无线部门.[ID:nL5E7LI06A]
* 德国商报(Handelsblatt)报导,美国农业设备制造商Agco Corp (AGCO.N)重申有兴趣买下意大利Fiat Industrial FI.MI旗下的CNH Global CNH.N.[ID:nL5E7LI0E7]
* 华尔街日报报导,El Paso CorpEP.N被天然气管道运营商Kinder Morgan(KMI.N)收购後,前者的执行长Douglas Foshee没有计划留任.[ID:nL3E7LI040]
* 华尔街日报引述知情人士报导称,全球最大的玩具公司美泰儿(Mattel)(MAT.O)正在洽购Hit Entertainment,价格略高于5亿英镑(约合7.889亿美元).[ID:nL3E7LH3AB]
* 华尔街日报报导,美国官员和大型银行正在致力于一项计划,令那些房产价值低于贷款额的部分借款者能获取再融资,前提是他们还在继续偿还抵押贷款.[ID:nL3E7LI0C1]
* 爱尔兰国家电视台RTE周一报导,爱尔兰政府已经与阿布扎比的Etihad Airways和International Airlines Group(IAG)(ICAG.L)进行了协商,讨论後两者收购爱尔兰政府所持Aer LingusAERL.I25%股份的可能性.[ID:nN1E79G1D5]
* 彭博引述熟悉情况的人士报导称,美国银行(BAC.N)正将其所持4 World Financial Center的49%股份出售给Brookfield Office Properties Inc.[ID:nN1E79G1WO]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞/李婷仪;审校 艾茂林/侯向明
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)