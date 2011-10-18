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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 15:38 BJT

《外汇动态》欧元/美元在1.3700下方据称有买单

0710GMT---法国/德国10年期公债收益率利差触及16年高位,欧元/美元下档停止单可能吸引市场人士介入,但传闻亚洲获利了结单在1.3685-95.另外亦传出,在200小时移动均线(1.3651)附近有不少主权买需.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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