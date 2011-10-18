〔香港个股〕和黄董事总经理霍建宁排除出售3 Italia的可能--报载

路透米兰10月18日电---报纸Corriere della Sera周二引述和记黄埔0013.HK董事总经理的谈话指出,该公司目前没有出售意大利电信事业3 Italia的计画.

Telecom Italia(TLIT.MI)执行董事长Franco Bernabe本月稍早表示,第四代(4G)行动通讯频段标售结果显示,意大利电信市场容不下四家营运商.

3 Italia是在竞标当中唯一一家没有争取到800 MHz频段的业者,外界因而揣测这可能导致该公司退出意大利市场.

报导引述和记黄埔董事总经理霍建宁的谈话指出,"对我而言,这看起来比较像是某些人的愿望,而非现实情况...我们先前已经设定了一个限额,若超过此一限额,标下800 MHz频段对我们而言已不再符合经济效益.

他指出,对于3 Italia这类远远领先对手押注数据流量的营运商而言,意大利提供了很棒的成长契机,当下可望从智能手机及平板电脑渐受欢迎的风潮下获益.

"在数据传输方面我们拥有最具竞争力的方案."他说道,并指出现金短绌的消费者更在乎成本的事实.

若意大利电信市场出现整并,3 Italia将不会成为目标."若真出现整并,将会是我们去并购其他业者,而非被并购.就财务资源而言,和黄准备充分."他说道.(完)