《外汇动态》风险情绪恶化推高欧元/美元隐含波动率

0746GMT--欧元/美元一个月期隐含波动率攀升至14.75%,周一时约为14.3%,因投资人风险情绪恶化.一年期隐含波动率则从14.5%上升至14.85%.

风险逆转指标更进一步偏向欧元卖权,一个月delta值为25的风险逆转指标从2.6上升至2.9;三个月风险逆转指标从3.35上升至3.6.

"我们发现在经纪商市场浮现许多gamma、vega的买家."CitiFX Wire在一份研究报中说.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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