〔台湾货币市场〕短率大致持稳,外资回头令资金充沛(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 外资明显回流

* 资金水位充沛

* 关注下周的月底紧缩效应

记者 高洁如

路透台北10月18日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳.由于外资近日连续买超台股数日,挹注外商银行资金活水,整体市场资金水位相当充沛,但在央行支撑底部之下,利率原地踏步.

调度人士指出,由于外商银行多数处于多钱状态,不论是自行拆出或是拆予代收银行,金额都还不少,整体市场也出现了规模不小的正数.他们并表示,本周的资金情势应能维持相对宽裕,但应注意下周开始月底的紧缩效应.

"那些保管行钱都很多,"一小型外商银行人士称.

证券交易所资料显示,外资及陆资在台股周二卖超27.44亿台币,结束连续七日买超.先前外资连买七日,累计金额为404.14亿.[ID:nCT0406626]

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.393%,上日在0.395%;区间为0.297-0.75%,上日在0.297-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.39-0.80%,与上日相同.

**短票供不应求**

短票部份,票券商表示,企业、银行以及寿险的买票意愿仍高,但整体而言短票量还是偏少,不能满足银行的买票需求.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.85%,同上日;也有部分成交在0.86%.

台湾央行今日存单到期238亿台币,发行金额971亿台币,发行馀额增加733亿台币.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共6,331.3亿台币,本周余日存单到期情况依序为:周三1,495.50亿、周四690亿、周五1,121.50亿,另外周五有400亿公债及250亿国库券到期.紧缩因素则为周四400亿公债发行.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负117亿台币,累计超额准备为1,844亿台币,加计前期1%的超额准备为2,968亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率平稳.受到本周陆续有公债及非公债类密集交割影响,寿险端注入资金渐减,也见寿险自投信端赎回,不过部分资金供应方仍有小钱流入市场,一进一出尚能打平.

资金调度人士表示,近日未见央行有明显收紧动作,场上资金还不算紧俏,但受到债券交割等紧缩因子影响,RP利率有短暂小幅上弹的压力.尤以周四公债的交割金额最大,且交易商与银行为主要得标者,料到时会有不少缺口需要弥平.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.

交易商统计,本周大型发债计划如下:周三(19日)台湾中钢将发行197亿公司债;周四(20日)有100/6R期五年期公债、土地银行金融债与台电公司债发行,金额分别为400亿、71亿及75亿;周五(21日)则有45亿台电公司债发行.

财政部委标售的五年期100/6RA00106R=TWO增额公债得标利率为1.08%,其得标比重如下:银行业28.87%、证券业41.38%、票券业19.75%、保险业为10.0%.[ID:nCT0406514](完)