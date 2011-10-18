〔伦敦美债〕公债价格在欧洲盘中上涨,因对危机解决方案的期待消退

路透伦敦10月18日电---美国公债价格周二在欧洲盘中上涨,因对欧元区最快在本周末提出债务危机全面解决方案的期待心理消退,原因是区域第二大经济体--法国接获顶级债信评等可能面临调降的警告.

穆迪周一警告,若救助银行业及其他欧元区成员国的成本让法国的财政预算负担过重,或在三个月内将该国债信评级展望置于负面观察名单.[ID:nCN1157086]

在此同时,风险资产连续第二个交易日走低,此前德国官员在周一警告称,不应期待会有迅速解决危机的方案.股指期约SPc1DJc1显示美股将会开低.