〔美股业绩〕美国银行第三季放款获利下滑,费用增加(更新版)

(新增分析师评论及细节)

* 第三季EPS为0.56美元,上年同期为亏0.77美元

* 盘前股价走势震荡

路透10月18日电---美国银行(BAC.N)公布第三季获利增加,因有帐务相关及出售资产的利得,但该行的主要业务显示疲软迹象,因放款获利下滑,且费用增加.

美国银行在美国银行业的按资产计的排名也退居第二,将第一名宝座让给了摩根大通(JPM.N).该行盘前股价走势震荡.

帐务利得及出售资产抵销第三季贷款获利下滑15%的窘境.

"主要数据表现与现实情况有着极大不同."Bahl &

Gaynor Investment Counsel投资经理Matt McCormick表示.

美国银行表示,当季普通股获利为59亿美元,每股获利(EPS)为0.56美元,上年同期为亏损76亿美元,每股亏损0.77美元,当时该行提列104亿美元的帐务费用.

美国银行在当季出售中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)股权录得98亿美元的税前获利,并有两笔帐务利得.该公司同时计提了22亿美元和私募基金及"策略投资"相关损失.

净利息收入从上年同期的127亿美元降至107亿美元,这也就是银行从贷款上取得的利息收入.

该行的净息差--贷款与存款间的利差--从2.72%降至2.32%,摩根大通及富国银行(WFC.N)等主要银行业者亦公布第三季净息差下滑.

整体营收成长约6%至287亿美元.

对于美国银行而言,贷款收益下滑之际费用增加,而该行已经开始控管费用.

利息以外费用增加约4.7%至176亿美元.

美国银行盘前股价下跌3.3%至5.83美元,但之後反转回升,上涨2%.(完)