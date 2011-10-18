〔全球航运〕波罗的海船运指数连续第二日下滑,关注中国经济数据

路透伦敦10月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第二日下滑,受到中国铁矿石和煤炭船货预订情况放缓影响.

经纪商称,市场正在观察中国周二公布逊于预期的经济数据,是否暗示原物料需求回落,进而损及已然苦于船舶供应增加的乾散货运市场.

波罗的海乾散货运价指数下滑24点或1.11%,至2,136点,在这次下跌之前,指数已连续八个交易日上涨,并触及逾10个月高点.

"主要是海岬型指数回落,且船货预订活动明显放缓,"船运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk说.

"尤其是铁矿石市场,肯定在回落,而煤炭市场则普遍平静.这两项因素冲击了船运需求.海岬型指数先前快速扬升,因此也会在热潮过後轻易回落,这就是现在的情况."

近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口增加所推动.日本的煤碳进口亦升高.

澳洲生产今年稍早受洪灾干扰,而日本工业原物料进口需求则因地震而受影响.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌2.49%,海岬型船舶日平均获利为29,669美元,上周曾触及2010年11月以来最高.

海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨0.19%,该型船舶平均获利为16,820美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)