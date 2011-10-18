〔西班牙评等〕穆迪将西班牙债信评等调降两个级距,预期有融资风险(更新版)

加拿大股市：受能源股下跌拖累收低，但金矿股表现抢眼
路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周一下跌，因权重能源股受油价下跌打击走低，但政治不确定性导致金价跳升至近三个月最高，提振金矿股上涨。
(新增细节)
路透纽约10月18日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二将西班牙主权债信评等调降两个级距,称银行和企业债务水准高企,使该国易受资金压力影响.
穆迪称,欧元区成长前景恶化,亦令西班牙在达成雄心勃勃的财政目标上面临更大挑战.
穆迪警告称,若欧元区债务危机进一步升高,西班牙评等可能再次遭调降.
"自从7月底将西班牙评等置入观察後,尚未见有关于当前主权债务危机的可信解决方案,且不论如何,对于该地区政治团结和成长前景的信心,需要一段时间才能完全恢复,"穆迪在报告中称.
路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周一下跌，因权重能源股受油价下跌打击走低，但政治不确定性导致金价跳升至近三个月最高，提振金矿股上涨。
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