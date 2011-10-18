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市场报道 | 2011年 10月 19日 星期三 06:59 BJT

〔西班牙评等〕穆迪将西班牙债信评等调降两个级距,预期有融资风险(更新版)

(新增细节)

路透纽约10月18日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二将西班牙主权债信评等调降两个级距,称银行和企业债务水准高企,使该国易受资金压力影响.

穆迪称,欧元区成长前景恶化,亦令西班牙在达成雄心勃勃的财政目标上面临更大挑战.

穆迪警告称,若欧元区债务危机进一步升高,西班牙评等可能再次遭调降.

"自从7月底将西班牙评等置入观察後,尚未见有关于当前主权债务危机的可信解决方案,且不论如何,对于该地区政治团结和成长前景的信心,需要一段时间才能完全恢复,"穆迪在报告中称.

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