全球外汇市场10月19日主要消息

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
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10月19日(三)
0800 - 欧元区8月经常帐
0800 - 欧元区8月净投资流动
0800 - 意大利8月工业订单和工业销售
0930 - 英国央行公布10月5-6日政策会议记录
1100 - 美国10月14日止当周抵押贷款市场指数
1200 - 挪威央行利率决议
1230 - 美国9月房屋开工和建筑许可
1230 - 美国9月消费者物价指数(CPI)
1230 - 美国9月实质所得
1300 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚州亚特兰大出席一项活动
1800 - 美国联邦储备理事会(FED)公布褐皮书
1900 - 世界银行行长佐利克在Gerald Ford School of Public Policy主办的活动上讲话
2030 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚州亚特兰大演说
-- - 美国克里夫兰联邦储备银行9月CPI
2350 - 日本资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
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