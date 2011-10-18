〔东京汇市〕欧元下跌,受穆迪调降西班牙评等消息影响

2329GMT---欧元EUR=周三在亚洲盘初较纽约尾盘下跌0.1%至1.3738美元,自1.3750美元左右回落,此前穆迪宣布将西班牙主权债信评等调降两个级距,称银行和企业债务水准高企,使该国易受资金压力影响.

穆迪是近几周来第三家调降西班牙评级的主要评级机构.不过,穆迪比对手步子更大,将西班牙评级调降两个级距,从Aa2降至A1.标准普尔和惠誉都是下调西班牙评级一个级距.[ID:nCT0407532]

欧元在海外市场升至高见1.3818美元,稍早英国卫报报导称,法国和德国已就欧洲金融稳定机构(EFSF)扩大至2兆(万亿)欧元达成协议,以期控制欧元区的债务危机.

一名资深欧元区消息人士向路透表示,尚未听到关于这项协议的消息.

美元兑日圆JPY=下跌0.1%至76.79日圆.(完)

--编译 王冠中;审校 程琳

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