〔台湾热股〕苹果概念股下挫,受"毒苹果"名单与财报不佳拖累(更新版2)

(新增鸿海及和硕公司声明)

* 部分苹果供应商在中国被点名违反环保及劳工权益

* 苹果甫公布财报意外逊于市场预期

* 供应链类股走挫,投资人担心苹果概念股溢价不再

* 鸿海澄清未有停工情况

路透台北10月19日电---继苹果(AAPL.O)的机壳供应商可成(2474.TW)称其大陆部份厂因环保议题停工後,市场爆出背後主因环保团体点名27家苹果供应商为"毒苹果",并登上中国国家电视台央视,此消息冲击台湾本地相关类股周三走挫.

另外,周二甫公布的苹果季度业绩非常罕见地逊于市场预期,因其旗舰产品iPhone销售远逊预期,[ID:nCN1160024]一些即使不在"毒苹果"名单上的台湾苹果概念股,亦受拖累随之走跌.

本地时间12:44,可成连续第三个交易日跌停,镜头制造商大立光(3008.TW)亦高挂跌停板.苹果最重要供应商及组装厂鸿海(2317.TW)则下挫0.67%,触控面板厂商宸鸿(3673.TW)亦打至跌停,胜华科技2384.TW挫0.85%,电路板厂欣兴(3037.TW)大跌3.45%,均落後大盘.TWII的下跌0.38%.

"一些政治上的阴谋论,我们很难求证,但投资人在想的不外乎是获利可能有下档风险,股价可能受影响,所以一定先砍再说,"元大证券分析师陈豊丰称.

他指出,苹果没了Steve Jobs(贾布斯),苹果概念股的价值在那时就确定会受影响,现在又有环保议题被放大,可能又再加深这疑虑."但苹果概念股之所以是苹果概念股,还是有它独特的利基,苹果在挑供应商也是严格的,所以比起其他一般的供应商还是有一些溢价."

**多家公司作出澄清**

苹果概念股纷纷下挫,令多家公司不得不做出澄清回应.集团旗下多家企业被点名为"毒苹果"的鸿海(富士康)声明称,有关停工一事纯属有心人士操控、造谣,"环境保护等企业社会责任及严格遵循相关法律与规定,向为本公司经营的最高指导."

而针对三家子公司被指疑似严重污染当地环境的另一代工组装厂和硕(4938.TW)则回应称,凯达电子(昆山)已积极添购防治杂音及废气相关设备,各项排放指标皆符合标准,且凯达已跟当地政府签署搬迁同意书;此外,另两家子公司已针对废水排放问题进行改善,以符合当地法规规范.

其他相关个股已相继针对媒体报导内容公告澄清,宸鸿亦称各厂区营运一切正常且故无超标或污染等问题.仁宝(2324.TW)、胜华科技、南电(8046.TW)及健鼎科技(3044.TW)亦称并无媒体报导所述因环保问题被要求停工之事.

根据央视调查采访指出,由公众环境研究中心牵头的五家环保组织公布了一份苹果在中国的污染地图,共有27家工厂在黑榜有名.调查报告指出在供应链的职业安全环境保护劳工权益等方面,苹果都违反了自己的承诺,环保组织将苹果公司的产品称作为"毒苹果".

可成在周日公告称,所属位于大陆苏州工业园区工厂,应当地主管机关要求,须暂时停止会产生气味的制程.该公司评估10月营收将有约两成将受到影响.预计10月底完成改善设备,待主管机关审查核准後,即可恢复生产.如未能在10月底取得当局的核准,则仍可能对11月营收产生四成的影响.(完)