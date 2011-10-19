〔台湾个股〕华亚科下调今年资本支出至120亿台币,较原目标减近三成

路透桃园10月19日电---台湾动态随机存取记忆体(DRAM)制造大厂--华亚科技3474.TW周三宣布下调今年度资本支出至120亿台币,较原目标170亿下修约29.4%.

同属台塑集团的DRAM厂南亚科技(2408.TW)则维持今年120亿台币的资本支出计划不变.公司并预估第四季位元产出约较上季成长5-10%,全年位元产出年增率则达55-60%.

据集邦科技旗下研究部门DRAMeXchange,2011年全球市场受到经济成长不如预期及DRAM颗粒产出供过于求影响下,DRAM颗粒价格自年初一路下滑,虽然遇到311日本大地震冲击,供应链一度传出断链危机,价格一度上扬至今年最高价的36.5美元,但随着产业链逐渐恢复,加上欧洲发生信债危机,美国失业率持续攀升,整体消费市场萎缩下,DDR3 4GB价格自5月开始大幅滑落,至今仅剩19.5美元,跌幅逼近47%.

集邦科技预估在市场仍处于供过于求的现况下,对于後市合约价格仍保持谨慎保守的态度.

华亚科今日收高0.33%,报6.16台币,南亚科则涨1.59%至3.84台币.大盘加权股价指数.TWII微幅收低0.08%.(完)