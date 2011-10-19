〔台湾个股〕华亚科下调今年资本支出至120亿台币,较原目标减近三成

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透桃园10月19日电---台湾动态随机存取记忆体(DRAM)制造大厂--华亚科技3474.TW周三宣布下调今年度资本支出至120亿台币,较原目标170亿下修约29.4%.
同属台塑集团的DRAM厂南亚科技(2408.TW)则维持今年120亿台币的资本支出计划不变.公司并预估第四季位元产出约较上季成长5-10%,全年位元产出年增率则达55-60%.
据集邦科技旗下研究部门DRAMeXchange,2011年全球市场受到经济成长不如预期及DRAM颗粒产出供过于求影响下,DRAM颗粒价格自年初一路下滑,虽然遇到311日本大地震冲击,供应链一度传出断链危机,价格一度上扬至今年最高价的36.5美元,但随着产业链逐渐恢复,加上欧洲发生信债危机,美国失业率持续攀升,整体消费市场萎缩下,DDR3 4GB价格自5月开始大幅滑落,至今仅剩19.5美元,跌幅逼近47%.
集邦科技预估在市场仍处于供过于求的现况下,对于後市合约价格仍保持谨慎保守的态度.
华亚科今日收高0.33%,报6.16台币,南亚科则涨1.59%至3.84台币.大盘加权股价指数.TWII微幅收低0.08%.(完)
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。