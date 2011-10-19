〔台湾债市〕殖利率收高,欧债危机解决方案出炉前难脱盘整

路透台北10月19日电---台湾债市主要殖利率周三收高.在欧洲应对债务危机的明确措施尚未出炉前,台债殖利率呈现上下震荡走势,交易商锁定操作区间,逢低反手作空令殖利率收高.

交易商表示,近期亚洲货币跌深反弹,外资也陆续汇入,不过短期只见到外资在股市买超,在债市则未见踪迹.不过仍将持续观察外资动态,若其押注亚币升值而持续汇入,台债短券端或有走多机会.

"外资进债市是为了赚汇差,但到目前为止,还没看到回流迹象."一证券商交易员称.

另一证券商交易主管也指出,近期存续期短的冷券几乎没动,显示外资还没在债市有所动作,"亚币才刚刚贬了一大段,趋势不会这麽快改变."

本地时间14:50,台币兑美元TWD=TP升值9.4分,报30.107.今日稍早日本财务省表示,日本与韩国同意将外汇互换规模增逾四倍,以帮助稳定韩元走势及金融市场.该消息令韩元走强.[ID:nCN1160750]

英国卫报周二报导,德法两国已同意将欧元区金融救援基金规模扩大至两万亿(兆)欧元.但一名欧元区高级官员向路透表示,并未听说过此类协议.卫报的报导周二提振美股,并伤及美国公债.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO +1.05 1.0525 1.0380-1.0525 256.0

10 100/9 A00109=TWO +1.74 1.3184 1.2967-1.3184 47.5

20 100/7R A00107R=TWO +0.40 1.7885 1.7800-1.7885 12.0

交易商指出,由于欧洲处理债务危机的消息时好时坏,在缺乏明确方向指引下,交易商人手一券的状况短期难以改变,在盘势忽多忽空,成交量又无法扩大的情形下,殖利率报价区间较宽.

"现在就是买这支、卖那支,但手上一定要有部位."一证券商交易员说.

今日20年增额券100/7R的成交额扩大至12亿台币,不过发行前交易殖利率的变动却有限.

"有交易商去布空,看到100/6R放空可赚一笔,胆子就大了起来."一证券商交易主管说.

不过他也强调,20年券是寿险业的标的,标售前大概都无法得知这些实质买盘的态度.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3184

5 100/6 A00106=TWO 1.0523

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)