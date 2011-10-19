〔台湾货币市场〕短率大致持稳,关注明日公债交割

* 资金平稳充裕

* 关注明日的公债交割紧缩因子

记者 高洁如

路透台北10月19日电---台湾银行间短期利率周三大致持平,市场资金大致平稳,不过由于明日有不少公债、公司债的交割,因此使银行的操作上偏向保守,不排除明日的短票利率因此产生些许波动.

调度人士指出,今日资金供给仍相当平稳,虽然不若上日宽松,但是不致对利率产生拉抬向上的波动.至于央行的代收利率也仍然维持在0.39%,并未做出任何更动,代收银行普遍也反映近期收入的隔夜资金量相当平稳.

"今天虽然比昨天紧一点,但也只有一点点啦,"一大型公股银行人士称.

本地时间14:40拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日在0.393%;区间为0.297-0.76%,上日在0.297-0.75%.

2-7天拆款利率区间在0.39-0.80%,与上日相同.

**短票利率略有走高压力**

短票部份,票券商表示,虽然原本预期明日因公债交割等因素会令资金较为趋紧,但不料今日银行的买气就已提前受此影响而减弱.票券商估计,明日的情况可能也不会太好调入,利率预料也因此可能走高1-2基点的空间.

"大概明天最高到0.87%吧,也不致于上太多,不过月底就难讲了,"一位大型票券商交易员说.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.85-0.86%,上日多在0.85%,较少数在0.86%.

交易商统计,周四(20日)有100/6R期五年期公债、土地银行金融债与台电公司债发行,金额分别为400亿、71亿及75亿;周五(21日)则有45亿台电公司债发行.

台湾央行今日存单到期1,495.5亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共6,331.3亿台币,本周余日存单到期情况依序为:周四690亿、周五1,121.50亿,另外周五有400亿公债及250亿国库券到期.紧缩因素则为周四400亿公债发行.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为负132亿台币,累计超额准备为1,827亿台币,加计前期1%的超额准备为2,951亿台币.

**公债RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率周三大致平稳.今日虽有197亿台币的台湾中钢(2002.TW)公司债交割,交易商多已提前准备,整体而言较上日平静.

资金调度人士指出,上日虽有寿险业提前预告将走钱,但今日开盘後市况持稳,未见客户明显赎回,甚至部分投信业还有余钱流入,资金调度没太大问题.

他们表示,明日市场紧缩因子不少,交易商已提前分散资金落点,加之台塑石化(6505.TW)及阳明海运(2609.TW)公司债还本,共约65亿台币挹注,然对RP市场实属聊胜于无,将审慎观察市场资金动向.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,与上日相同.另有部分交易商开始承作跨月交易,利率微幅上调1-2个基点.(完)