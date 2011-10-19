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亚洲 | 2011年 10月 19日 星期三 17:11 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元收升1.01角,随亚币劲扬但短线乏方向

路透台北10月19日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值1.01角.有关德法达成扩大欧元区纾困基金的消息,提振市场乐观情绪,加之日韩同意提高外汇换汇规模,亚洲货币兑美元走势劲扬,鼓舞台币走升.

汇银人士指出,尽管穆迪调降西班牙债信评级,全球股汇市却没有掀起太大波澜,外资汇入推升台币走强.不过,台股震荡缺乏明确方向,逢低亦见外商承接美元买盘进场,市场交投谨慎,追价意愿并不高.

"大家对降评已经习以为常,反倒是德法的消息让市场预期欧债会解决,"一位本地银行人士称.

他们强调,在欧盟峰会讨论解决欧债计画出炉之前,汇市将再度陷入整理,预料台币难脱近日区间,明日交投先看30.0-30.2元间.

台湾加权指数.TWII今日收在平盘附近,微幅下跌0.08%至7,353.37点;外资及陆资在台股卖超23.37亿台币,已连续二日卖超,上交易日为卖超27.44亿.[ID:nCT0407706]

新兴汇市中,韩元KRW=周三涨至一个月高位,引领其它亚洲货币和欧元走高,此前韩国采取先发制人的行动防止资金紧张局面的出现,让投资者大感意外,引发市场出脱对冲韩元进一步续跌的仓位.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.100 30.201 30.065-30.205 30.201 7.58 7.17

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.100 30.130 30.073-30.135 30.120 2.79 2.71

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.025/0.000 -0.020/-0.010

美元/台币六个月期 -0.265/-0.230 -0.250/-0.220

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--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴

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