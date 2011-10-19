〔台湾汇市〕台币/美元收升1.01角,随亚币劲扬但短线乏方向

路透台北10月19日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值1.01角.有关德法达成扩大欧元区纾困基金的消息,提振市场乐观情绪,加之日韩同意提高外汇换汇规模,亚洲货币兑美元走势劲扬,鼓舞台币走升.
汇银人士指出,尽管穆迪调降西班牙债信评级,全球股汇市却没有掀起太大波澜,外资汇入推升台币走强.不过,台股震荡缺乏明确方向,逢低亦见外商承接美元买盘进场,市场交投谨慎,追价意愿并不高.
"大家对降评已经习以为常,反倒是德法的消息让市场预期欧债会解决,"一位本地银行人士称.
他们强调,在欧盟峰会讨论解决欧债计画出炉之前,汇市将再度陷入整理,预料台币难脱近日区间,明日交投先看30.0-30.2元间.
台湾加权指数.TWII今日收在平盘附近,微幅下跌0.08%至7,353.37点;外资及陆资在台股卖超23.37亿台币,已连续二日卖超,上交易日为卖超27.44亿.[ID:nCT0407706]
新兴汇市中,韩元KRW=周三涨至一个月高位,引领其它亚洲货币和欧元走高,此前韩国采取先发制人的行动防止资金紧张局面的出现,让投资者大感意外,引发市场出脱对冲韩元进一步续跌的仓位.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴