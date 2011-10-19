〔欧洲金融〕编制Euribor的机构称对该指标有信心,不怕欧盟突袭检查

路透布鲁塞尔10月19日电---Euribor-EBF周三表示,其已准备好提供资料供主管机关使用;此前欧盟执委会监管人员执行一连串的反垄断突袭调查,对象为那些积极参与和这个银行间拆款指标连动的金融商品的业者.

Euribor-EBF为编制欧元银行间拆放款利率(Euribor)的机构,该公司经理Cedric Quemener表示,"我们持开放态度,且准备向主管机构提供任何资料."

"我们对于Euribor的管理有十足信心.由于有这麽多的银行参与制定该利率,不可能存在人为操弄.我相信欧盟执委会不知道这些指标利率是如何得出的.我们已经准备好协助他们."Quemener向路透表示.

欧盟执委会周三表示,已经针对多家积极参与Euribor连动金融衍生品的业者进行突袭检查,因其有可能违反欧盟反垄断规定.(完)