〔欧洲金融〕编制Euribor的机构称对该指标有信心,不怕欧盟突袭检查

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透布鲁塞尔10月19日电---Euribor-EBF周三表示,其已准备好提供资料供主管机关使用;此前欧盟执委会监管人员执行一连串的反垄断突袭调查,对象为那些积极参与和这个银行间拆款指标连动的金融商品的业者.
Euribor-EBF为编制欧元银行间拆放款利率(Euribor)的机构,该公司经理Cedric Quemener表示,"我们持开放态度,且准备向主管机构提供任何资料."
"我们对于Euribor的管理有十足信心.由于有这麽多的银行参与制定该利率,不可能存在人为操弄.我相信欧盟执委会不知道这些指标利率是如何得出的.我们已经准备好协助他们."Quemener向路透表示.
欧盟执委会周三表示,已经针对多家积极参与Euribor连动金融衍生品的业者进行突袭检查,因其有可能违反欧盟反垄断规定.(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -0.5 -0.220% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.095% -0.5 0.100% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.900% +0.0 0.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.66 +0.11 149.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场