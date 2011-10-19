〔台湾个股〕南亚科称DRAM目前不见曙光,华亚科下调资本支出(更新版)

* 南亚科及华亚科同声产业目前看不到曙光

* 华亚科下调今年资本支出,因市况不佳

* 南亚及华亚第三季合计亏损189.85亿台币

路透桃园10月19日电---在需求疲弱而价格续跌下,台湾两大动态随机存取记忆体(DRAM)大厂南亚科技(2408.TW)及华亚科技3474.TW对于产业前景直言看不到曙光,华亚科并下调今年资本支出.

由南亚科与美国美光MU.N合资的华亚科周三宣布下调今年度资本支出至120亿台币,较原目标170亿下修约29.4%.同属台塑集团的南亚科技则维持今年120亿台币的资本支出计划不变.

"2008年那次是对雷曼兄弟倒闭的反应,掉下去很快就弹上来,但这次严重程度比较大,是整个总体经济不好,影响比较长."华亚科总经理高启全称.

在年底假期需求旺季不旺下,南亚科技预估第四季位元产出约仅较上季成长5-10%,全年位元产出年增率则达55-60%.不过,因为市场价格已近绝大多数厂商的变动成本及现金成本,进一步下跌空间可能不大.

据集邦科技旗下研究部门DRAMeXchange,今年全球市场受到经济成长不如预期及DRAM颗粒产出供过于求影响下,DRAM颗粒价格自年初一路下滑,虽然遇到311日本大地震冲击,供应链一度传出断链危机,价格一度上扬至今年最高价的36.5美元,但随着产业链逐渐恢复,加上欧洲发生信债危机,美国失业率持续攀升,整体消费市场萎缩下,DDR3 4GB价格自5月开始大幅滑落,至今仅剩19.5美元,跌幅逼近47%.

集邦科技预估在市场仍处于供过于求的现况下,对于後市合约价格仍保持谨慎保守的态度.

南亚科副总白培霖另指出,泰国发生洪灾,亦正对产业供应链造成负面影响,可能持续至明年1月.

**现金压力**

南亚科今日同时公布第三季再度亏损119.63亿台币,上季为净损79.04亿;华亚科第三季亦持续亏损,达70.22亿台币.自2007至2010年,南亚科已连续四个年度呈现亏损.

与尔必达结盟的力晶科技5346.TWO亦在今日公布第三季亏损66.63亿.展望第四季,力晶对于市场动向仍审慎应对,目前仍持续执行减产策略,静待价格回升至合理水准再考虑重启产能.

DRAM这个景气起伏大又烧钱的产业,继2008年後已重演现金危机的恶梦.例如台湾小型厂商茂德5387.TWO再度陷入债务无力偿还困境.此外,美光上月警告称,DRAM持续过剩将打压其利润率.日系大厂尔必达记忆体6665.T上周表示六个月集团净亏570亿日圆.

除了产业龙头三星电子(005930.KS)压力可能较小,白培霖分析表示,"不管是国际大厂或是台湾小厂都有现金问题,像在压力锅一样.应该不久就会看到产业有变化,就看谁先受不了."

为30奈米制程转换的设备购置与债务偿还,华亚科技董事会已于本月稍早决议通过于适当时机发行11亿股普通股的现金增资;南亚科亦预计在11月底完成不超过150亿股的私募.

华亚科今日收高0.33%,报6.16台币,南亚科则涨1.59%至3.84台币.大盘加权股价指数.TWII微幅收低0.08%.(完)