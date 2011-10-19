〔伦敦美债〕公债价格回落,市场对欧盟援助计画抱持希望

路透伦敦10月19日电---美国公债价格周三在欧洲盘中下跌,因区域股市上涨,受到本周末欧盟峰会可能会采取大胆措施以应付债务危机的期望心理影响,抵销了西班牙评等遭调降的效应.

美债避险需求于周二尾盘转淡,英国卫报周二报导称,德法已同意提高欧洲金融稳定机构(EFSF)规模至2万亿(兆)欧元[ID:nCN1159992],之後该报导虽遭到两名高阶欧盟官员否认,但股市持坚.