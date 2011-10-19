〔伦敦美债〕公债价格回落,市场对欧盟援助计画抱持希望

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透伦敦10月19日电---美国公债价格周三在欧洲盘中下跌,因区域股市上涨,受到本周末欧盟峰会可能会采取大胆措施以应付债务危机的期望心理影响,抵销了西班牙评等遭调降的效应.
美债避险需求于周二尾盘转淡,英国卫报周二报导称,德法已同意提高欧洲金融稳定机构(EFSF)规模至2万亿(兆)欧元[ID:nCN1159992],之後该报导虽遭到两名高阶欧盟官员否认,但股市持坚.
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -0.5 -0.220% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.095% -0.5 0.100% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.900% +0.0 0.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.66 +0.11 149.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场