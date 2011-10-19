(重温稿)〔路透调查〕台湾9月外销订单年增率料进一步放缓至3.2%

* 公布项目:台湾9月外销订单

* 公布时间:10月20日(周四)本地时间16:00(0800GMT)

路透预估(较上年同期变动百分比):

预估中值 预估区间 8月 7月 调查家数

+3.2 -3.6至+8.0 +5.26 +11.12 11

观察重点:

--台湾9月外销订单年增速料较8月进一步放缓,因主要经济体的低迷景况打压消费者支出,令需求面临不确定性.

--有一家受访机构预测外销订单萎缩,若果真如此,将是外销订单自2009年9月以来的首次按年萎缩.

--8月外销订单较7月骤减,且年增幅远逊市场预期,预示出口需求大幅放缓.8月的年增幅5.26%为2009年10月以来最低.

--8月外销订单经季节调整後较7月减少4.28%.

台湾外销订单是衡量亚洲出口和高科技产品需求的领先指标,其表现一般领先于实际出口两至三个月.

对苹果(AAPL.O)产品的强劲需求,料成为当月数据的唯一亮点,从而为整体订单状况提供些许支撑.苹果公司的大多数产品由台湾公司制造.

全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)、联电(2303.TW)和计算机生产商仁宝(2324.TW)等数家科技企业公布的9月销售数据疲弱.

汇丰/Markit的PMI调查显示,台湾9月制造业PMI为44.5,显示台湾制造业的景气状况连续四个月趋弱,为2009年1月以来的低点,主要原因仍是新订单量减少.鉴于需求趋软,厂商相应调整库存. [ID:nCT0479237]

汇丰季度指数调查显示,新兴国家在7-9月当季经济增长为逾两年来最弱,而且制造业在连续九个季度扩张後开始萎缩.

台湾央行上月在季度会议上一如预期,决定维持政策利率在1.875%不变,以趁通胀压力缓解之际为经济提供支撑,应对全球经济减速.

台湾央行总裁彭淮南本月初对立委表示,对台湾经济前景持谨慎乐观看法.

多数分析师预计,台湾央行将在12月的议息会议上维持利率不变,而且最晚可能到明年6月才会再次加息.目前没有人预计会降息.(完)