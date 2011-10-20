〔专栏节选〕"金融资本主义",成全球公敌--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月20日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

美国「占领华尔街」（Occupy Wall Street）活动效果出人意表，如今已风行全球，甚至台湾也加入抗议的行列。尽管这群示威者并没有一致的诉求目标，但面对经济、金融和政治精英权力日益集中，抗议者表达对未来的严重忧虑；包括对高失业率、贪污，以及在全球化下，年轻人竞争加剧与贫富差距扩大的不满。

贫富差距扩大原因很多，中国和印度人口合计达二十三亿，其中一部分投入全球劳动力体系，压缩其他国家低技术层次蓝领阶级的薪资和就业机会；而先进国家「可供出口」的白领阶级，则让数以百万计的中产阶级生活，落入贫穷线以下的水准。

讽刺的是，中国为了抑制刚刚萌芽的通膨而采行强硬紧缩政策，却导致类似中产阶级的人数减少。中国货币紧缩的目的在使国企能以低利融资，并牺牲私人部门的中小企业。因为在出口减缓和人民币升值的环境下，国企已陷入生存的苦战。

这些并不是新问题，尽管马克思把社会主义描述得太过完美，但是他倒说对了一点，就是在全球化、不受限的金融资本主义及资本家严重剥削劳动阶级的所得，以致财富过度集中，可能形成资本主义自我毁灭。未受规范的资本主义，在信用泡沫和资产价格消长下，可能导致产能过剩、过度消费及毁灭性金融危机一再发生。

最近被戳破的信用泡沫，其实早在十年前就已生根。社会最底层的人企图要脱离原本恶劣的生活环境，就像政府扩大支出以追求ＧＤＰ持续成长的表相；个人则寻求以更高额的负债买更大的房舍。而新金融工具、市场和法规则促成这种目标的实现。二ＯＯ八年金融海啸後，这种情况更变本加厉。我们一直期待能重回危机爆发前的成长率和生活水准，但当时呈现的经济数据，有部分却是由信用成长所建构出的幻象，现在是买单的时候了。这就是全球最大的ＰＩＭＣＯ债券基金经理人Bill Gross的「新常态」（new normal）理论。

就某种程度来看，华尔街的示威抗议者复制了阿拉伯之春（Arab Spring）及希腊暴动。前者主要是因生活费用暴增，致使生活水准突然恶化而产生的社会运动；後者则因政府以低成本举债，创造更多就业机会，但现在民众得为政府挥霍无度付出代价。民众愤怒的是，他们付出了沉重的代价，但少数的有钱人却比过去更富有。

此外，没有比华尔街两极化更明显的地方了。Ｏ八年金融海啸後，政府祭出的慷慨政策，没有哪一个产业受惠程度比华尔街更大，但华尔街雇用的却是美国最有钱的一群人。二十世纪初，美国知名的进步运动（Progressives），透过财富重分配缓和了贫富差距的问题，美国在一九一三年正式实施所得税制度。如今看来，这也应该是占领华尔街这群人的基本目标；然而这却与茶党反课税的基本原则相抵触。这真是个不稳定的「新常态」时代。(完)

--整理 张雅菁/黄凯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.