〔美股业绩〕贝莱德第三季获利成长8%,因公司ETF需求畅旺

* 第三季EPS为3.23美元,上年同期为2.83美元

* 第三季调整後EPS为2.83美元,华尔街预估为2.63美元

* 管理资产规模下滑3%至3.345万亿美元

路透10月19日电---全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)公布第三季获利成长8%,因投资人无视于艰困市况投入该公司的上市交易基金(ETF).

贝莱德称当季获利为5.95亿美元,每股获利(EPS)为3.23美元,上年同期分别为5.51亿美元或2.83美元.

排除部分非营业收益及费用後,贝莱德当季EPS为2.83美元,汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估则为2.63美元.

当散户投资人在第三季将资金撤出许多共同基金公司时,贝莱德受惠于于具有市场领导地位的ETF产品,当季资金流入额达108亿美元.

受到当季震荡市况冲击,旗下管理资产规模当季缩水9%至3.345万亿(兆)美元,与上年同期相较则是下滑3%.

贝莱德股价周二收涨3.7%至156.30美元,今年以来则下跌18%.该公司的大股东包括PNC Financial Services Group (PNC.N)及巴克莱(BARC.L).(完)