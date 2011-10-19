〔美股业绩〕贝莱德第三季获利成长8%,因公司ETF需求畅旺

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
* 第三季EPS为3.23美元,上年同期为2.83美元
* 第三季调整後EPS为2.83美元,华尔街预估为2.63美元
* 管理资产规模下滑3%至3.345万亿美元
路透10月19日电---全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)公布第三季获利成长8%,因投资人无视于艰困市况投入该公司的上市交易基金(ETF).
贝莱德称当季获利为5.95亿美元,每股获利(EPS)为3.23美元,上年同期分别为5.51亿美元或2.83美元.
排除部分非营业收益及费用後,贝莱德当季EPS为2.83美元,汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估则为2.63美元.
当散户投资人在第三季将资金撤出许多共同基金公司时,贝莱德受惠于于具有市场领导地位的ETF产品,当季资金流入额达108亿美元.
受到当季震荡市况冲击,旗下管理资产规模当季缩水9%至3.345万亿(兆)美元,与上年同期相较则是下滑3%.
贝莱德股价周二收涨3.7%至156.30美元,今年以来则下跌18%.该公司的大股东包括PNC Financial Services Group (PNC.N)及巴克莱(BARC.L).(完)
--编译 张明钧;审校 王丽鑫
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。