〔美国股市〕开盘下跌,受苹果财报拖累

路透纽约10月19日电--美国股市Nasdaq指数周三开盘下跌,此前苹果公布获利不如预期,其他主要指数则以近平盘开出,上日尾盘因有报导称欧洲将会强化纾困基金而急拉.

苹果(AAPL.O)公布财报低于预期,为多年来首见,因该公司卖出的iPhone数量低于预期.该公司股价大跌4.5%至403.59美元.

道琼工业指数.DJI跌18.31点或0.16%,报11,558.74点;标准普尔500指数.SPX跌2.69点或0.22%,至1,222.69点;Nasdaq指数.IXIC走低11.23点或0.42%,报2,646.20点.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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