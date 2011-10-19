《综述》法国总统称欧元区谈判陷僵局,飞往德国欲化解分歧

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
* 萨科齐称欧元区有关纾困基金和欧洲央行角色的谈判陷入僵局
* 萨科齐飞往法兰克福会见梅克尔
* 穆迪将西班牙主权评等调降两个级距
* 希腊数年来最大罢工演变成暴力活动
路透巴黎/法兰克福10月19日电---法国总统萨科齐周三表示,欧元区债务危机的处理计画陷入胶着,法国和德国对于如何增强纾困基金效力看法分歧.
萨科齐对法国议员表示,这样的分歧阻碍协商,已飞往法兰克福与德国总理梅克尔会谈,以试图在欧洲领导人周日重要的峰会前打破僵局.
但两位领导人会谈後却没有对在场等待的记者发表讲话.
在被问及是否有达成协议时,参与这场晚间会议的欧元集团主席贾克表示,"我们周六周日还有会议."
萨科齐料将回到巴黎,因为他的妻子即将临盆.
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透2月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较上周五增加0. 51%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,320,502.9 2月6日 26,187,146.7 2月3日 133,356.2 0.51% iShares 334,713,128.2 2月6日 334,713,128.2 2月3日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。