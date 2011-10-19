《综述》法国总统称欧元区谈判陷僵局,飞往德国欲化解分歧

* 萨科齐称欧元区有关纾困基金和欧洲央行角色的谈判陷入僵局

* 萨科齐飞往法兰克福会见梅克尔

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路透巴黎/法兰克福10月19日电---法国总统萨科齐周三表示,欧元区债务危机的处理计画陷入胶着,法国和德国对于如何增强纾困基金效力看法分歧.

萨科齐对法国议员表示,这样的分歧阻碍协商,已飞往法兰克福与德国总理梅克尔会谈,以试图在欧洲领导人周日重要的峰会前打破僵局.

但两位领导人会谈後却没有对在场等待的记者发表讲话.

在被问及是否有达成协议时,参与这场晚间会议的欧元集团主席贾克表示,"我们周六周日还有会议."