〔全球航运〕波罗的海船运指数小幅上扬,关注中国铁矿石进口情况

路透伦敦10月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三小幅上扬,但中国铁矿石进口可能减少的情况,将让海岬型市场近期大涨的走势踩煞车.

经纪商称,市场正在观察中国周二公布逊于预期的经济数据,是否暗示原物料需求回落,进而损及已然苦于船舶供应增加的乾散货运市场.

波罗的海乾散货运价指数下滑4点至2,140点.

"我们仍旧认为海岬型区块之後仍会维持坚稳.铁矿石进口价格正在下滑,足以和国内较低等级的矿石竞争,这情况会让市场偏向进口,"Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Staveseth说.

近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口增加所推动.日本的煤碳进口亦升高.

澳洲生产今年稍早受洪灾干扰,而日本工业原物料进口需求则因地震而受影响.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨22点,海岬型船舶日平均获利为29,918美元,上周曾触及2010年11月以来最高.

海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌13点,该型船舶平均获利为16,708美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)