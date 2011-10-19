〔货币市场〕欧元区主要市场利率上扬,受欧盟峰会的不确定性影响

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透纽约10月19日电---欧元区主要市场利率周三再次上扬,因对希腊债务危机将冲击欧元区银行业的忧虑挥之不去,尽管有传闻称欧洲政策官员计画为银行重整资本.
法国总统萨科齐周三表示,因应危机的计画延宕,法国和德国对于如何提高欧元区纾困基金效力存在歧见.
尽管如此,市场仍抱持希望,认为欧洲领导人会在本周峰会上采取新举措来降低希腊债务、强化银行业资本、并杠杆运用纾困基金,以控制危机.
伦敦三个月期银行间欧元拆款利率EUR3MFSR=升至九周新高1.51250%,周二时报1.50750%.
"只要仍抱持对手银行存在风险的看法,伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)就会比平常来得高;但从历史的角度来看,LIBOR的涨幅算温和,"纽约Jefferies & Co的固定收益部门主管Ward McCarthy说.
美元融资市场持稳,美元LIBOR与隔夜利率交换(OIS)之间的利差小升至32个基点,周二为31个基点.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
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