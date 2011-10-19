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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 07:37 BJT

〔欧洲金融〕解决欧债危机的进展缓慢令人担忧--加财长费海提

路透渥太华10月19日电---加拿大财长费海提周三表示,解决欧债危机的进展缓慢令人担忧.

他对记者称:"我认为他们是有必要的紧迫感的,但老实讲,也确实像是有前进两步又倒退一步的样子,令人困扰."

他呼吁欧洲领导人在周日峰会上"坚决解决"希腊和欧洲银行业的问题.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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