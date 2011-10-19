《欧美金融市场假期一览表》--10月20日-12月31日

法国经济：制造业高层对2017年投资计划更加乐观--调查
路透巴黎2月7日 - 法国国家统计局周二公布，法国制造业管理高层表示，预计今年投资将提高5%，远高于上次10月调查时预示的停滞趋势。
欧洲和美国金融市场假期如下:
11月11日(周五)--美国(股市正常交易,债市休市)
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--美国、加拿大、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 王冠中
路透巴黎2月7日 - 法国国家统计局周二公布，法国制造业管理高层表示，预计今年投资将提高5%，远高于上次10月调查时预示的停滞趋势。
(新增2017年1月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
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