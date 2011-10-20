《美债周四展望》关注初请失业金人数数据,欧元区动向牵动走势

* 周末峰会前欧元区消息牵动走势

* 最新一周美国初请失业金人数料为40万人

* 9月成屋销售年率料为493万户

* 10月费城联邦储备银行制造业指数料为负9.0

路透纽约10月19日电---美国劳动市场及地区制造业数据周四可能影响美国政府债券的价格,而如果在周末峰会前有迹象显示欧洲领导人在处理欧元区债务危机方面将取得进展,公债可能处于守势.

应对债务危机的工作取得进展将有利股市等风险资产,进而抑制美债等避险资产.

反之,如果欧洲领导人所通过的举措不如所希望的那麽有力,投资人则会撤到避险资产.此一转变可能推低美债收益率,或许会来到近期低位.

"市场依旧紧张不安且震荡(成交量偏低),我们预期一直到欧盟周末峰会前,本周多半会如此,"野村分析师在研究报告中表示.

过去一周半来,数据显示美国经济仍在成长轨道上,且有迹象显示欧元区在解决债务危机方面有所进展,全球股市因此受到提振,而指标10年期美债收益率则较两周多以前的收盘低位1.76%弹升40个基点.

欧元区领导人将在10月23日召开峰会,商讨对希腊提供更多援助,但有关解决欧元区债务危机的计画则陷入胶着.法国总统萨科齐周三表示,法国和德国对于如何增强纾困基金效力看法分歧.

萨科齐已飞往法兰克福与德国总理梅克尔会谈,以试图在周日的重要峰会前打破僵局.但两位领导人会谈後却没有对在场等待的记者发表讲话.

法国认为杠杆操作欧洲金融稳定机构(EFSF)最有效的方法,就是将其变成一家银行,然後可以取得欧洲央行的资金,但欧洲央行和德国政府均反对此主张.

尽管如此,外界仍希望领导人能在本周末的峰会上拿出新的举措来降低希腊债务、强化银行资本情况并杠杆操作欧元区纾困基金以抑制危机.

欲浏览欧债危机图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

在美国国内方面,周四将公布的美国数据料显示经济温和成长.

最新一周美国初请失业金人数料为40万人,低于前一周的40.4万.

9月成屋销售年率料为493万户,低于8月的503万.

根据路透调查,10月费城联邦储备银行制造业指数料为负9.0,较9月的负17.5明显改善.

交易商表示,指标10年期公债收益率US10YT=RR的技术支撑在2.25-2.35%之间,阻力位则在2.12%和2%.

10年期美国公债收益率周三尾盘报2.16%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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