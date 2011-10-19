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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 07:45 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超70万股

路透东京10月20日电---以下为日本股市周四开市前,九家外资券商的下单情况:

日股(单位:百万股):

买单 12.0

卖单 11.3

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净买单 0.7 (完)

--编译 张若琪;审校 程琳

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