〔路透调查〕基本金属2012年价格预估下修,受经济疑虑影响

* 基本金属价格自7月以来持续下滑

* 全球经济前景仍旧脆弱

记者 Marie-Louise Gumuchian 编译 王冠中

路透伦敦10月19日电---路透调查显示,分析师下修了对明年基本金属价格的预估,近期的金融市场动荡给该领域带来冲击,且全球经济前景仍旧脆弱.

过去一周对23名分析师所做的调查预估显示,明年平均铜价料为每吨8,950美元,较7月调查预估的9,995美元下滑10.5%.

并非所有受访者都回答了所有的问题.7月调查时访问了38位分析师.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3在2月触及每吨10,190美元的纪录高点,但之後已挫跌逾四分之一,周三来到每吨约7,370美元.六种基本金属自7月以来持续下滑,投资人规避风险,因对全球经济放缓和欧洲债务危机感到担忧.

"这显然是宏观经济的问题,欧洲和美国成长会非常缓慢,中国成长则在放缓,这些都是值得担忧的问题,"法国兴业银行的分析师David Wilson说.

2012年平均铜价的预估区间为每吨7,500-10,125美元.

明年锡价预估下修幅度最大,下修12.1%至每吨26,750美元.LME三个月期锡CMSN3在4月触及纪录高点33,600美元,但之後回落,因对于全球经济成长的不确定性,引发对于工业金属需求的忧虑.

预估区间从每吨23,259美元到每吨29,250美元.

"...前景很少有这麽高的不确定性,单一事件风险可能会引发骨牌般的连锁反应,"巴克莱资本在研究报告中称.

电池原料铅的2012年价格预估下修11%至每吨2,369美元.

"铅市场的基本面对价格来说是正面的,但我们预期明年平均价格下滑,反映需求趋疲,"The Economist Intelligence Unit的资深商品编辑Caroline Bain说.

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**市场忧虑**

国际货币基金组织(IMF)上月就欧洲债务危机和美国缓慢复苏严重影响全球成长提出警告.

市场殷切等待欧元区债务问题有所突破,但德国本周警告称,周日的欧盟峰会不会产生解药,显示还有一段路要走.

关注焦点仍在全球第二大经济体中国,该国是全球最大的金属消费国.本周公布的数据显示,中国第三季经济成长9.1%,为2009年初以来最低,且略低于市场预期.

中国钢铁和电力产出亦下滑,是西方经济问题和中国货币紧缩开始带来影响的进一步迹象.

"我想大家都很警慎看待希腊,直到对其发展有信心之前,要判断价格走势是非常困难的.如果情况恶化,那麽需求将下滑,价格也会下滑,"Raw Materials Group的企划经理Damian Brett说.

"中国经济会再次强劲,通胀可能会是问题,但经济仍旧强健.如果欧洲难以摆脱困境,中国会视其为买进的机会."

铝价预估下修8.2%至每吨2,475美元.

"实货需求未来几个月内某程度上会受到制造业复苏和日本重建工作的支撑,但全球经济情况恶化会损及整体需求增长,"Caroline Bain说.

受大规模供应过剩影响,锌的价格涨幅会低于先前预估,锌2012年价格预估下修9.3%至每吨2,222美元.

"市场中的多头关注焦点放在上海库存触顶,以及全球LME供应下滑.中国钢铁市场热络亦提供支撑,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)在研究报告中称."然而,宏观经济的不确定性是一项风险因素,且从历史观点来看,库存仍高,而库存提取的状况可能不会反映基本需求."

镍价预估下修8.3%至每吨22,000美元,预估区间从每吨18,125美元到每吨25,500美元.主要不锈钢产业的需求前景目前来说差强人意,但年底时情况可能改变.(完)