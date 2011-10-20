〔欧洲经济〕欧盟公布500亿欧元基础建设成长计画,以期拉抬经济

修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
* 计画着眼于新的运输、能源及宽频投资
* 提案包括推出欧盟支持的项目债券
* 执委会称需要靠投资来刺激经济成长和就业
路透布鲁塞尔10月19日电---欧盟执委会周三拟出2020年前将投资500亿欧元(680亿美元)的计划,建设新的跨境运输、能源和宽频项目.其表示,这将有助于提振欧盟的经济成长和就业.
从2014年到2020年该计画的总支出将仅占欧盟年度GDP的0.4%.但欧盟执委会表示,预计将透过降低重要基础建设项目的各项风险,吸引额外的公共和民间资金参与投资.
"今天我们是为了欧洲未来成长和就业先付出头期款,"欧盟执委会主席巴罗索在布鲁塞尔的记者会上表示.
"欧洲必须协助兴建道路、铁路、电网、管道及宽频网路,这对我们的民众和企业非常重要,"他表示.
巴罗索并证实推出"欧洲项目债券"的计画,用来支持具体项目,并帮助新的基础建设吸引额外资金.
该债券将由基础建设项目公司来发行,不是由欧盟执委会直接发行,但欧盟和欧洲投资银行基金将承担部分项目风险,让债券更具吸引力以吸引保险公司和退休基金等投资者的参与.
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 13,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/8 14 2.40% 150 2017/2/8 28 2.55% 1,100 2017/2/9
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