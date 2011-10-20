〔欧洲经济〕欧盟公布500亿欧元基础建设成长计画,以期拉抬经济

* 计画着眼于新的运输、能源及宽频投资

* 提案包括推出欧盟支持的项目债券

* 执委会称需要靠投资来刺激经济成长和就业

路透布鲁塞尔10月19日电---欧盟执委会周三拟出2020年前将投资500亿欧元(680亿美元)的计划,建设新的跨境运输、能源和宽频项目.其表示,这将有助于提振欧盟的经济成长和就业.

从2014年到2020年该计画的总支出将仅占欧盟年度GDP的0.4%.但欧盟执委会表示,预计将透过降低重要基础建设项目的各项风险,吸引额外的公共和民间资金参与投资.

"今天我们是为了欧洲未来成长和就业先付出头期款,"欧盟执委会主席巴罗索在布鲁塞尔的记者会上表示.

"欧洲必须协助兴建道路、铁路、电网、管道及宽频网路,这对我们的民众和企业非常重要,"他表示.

巴罗索并证实推出"欧洲项目债券"的计画,用来支持具体项目,并帮助新的基础建设吸引额外资金.