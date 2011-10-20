《即时观点3》台湾9月外销订单增速续放缓且低于预期,第四季仍有风险

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透台北10月20日电---台湾经济部周四公布,9月外销订单较上年同期成长2.72%,低于市场预估的成长3.2%,较上月的5.26%增速再度放缓.
数据显示,9月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长5.67%,来自于美国的接单金额较上年同期成长9.33%,欧洲则是衰退2.22%;8月时分别为成长3.44%、9.05%和8.08%.经济部并表示,对欧洲外销售订单是2009年10月以来首见衰退.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2011年9月 2011年8月
外销订单 +2.72 +5.26
路透调查预估 +3.2 --
台湾外销订单相关图表,请点选(link.reuters.com/net54s)
**市场评论**
--渣打银行经济分析师 符铭财:
外销订单比我预估的好,显示年底前还是会有旺季需求.我预估第四季外销订单成长率还是会达个位数高端,如同第三季.
虽然欧元区债务危机损及欧洲需求面,但来自美国的科技产品订单看来还是不错.
我们认为央行将持续保守的货币政策,可能维持利率不变一直到明年第二季.目前我们认为今年外销订单还不至于落入衰退.
--汇丰驻香港总经分析师 郭浩庄:
这不算太意外,2.7%跟我们预估的2.8%差不多.台湾向来易受到全球科技景气循环的影响.
我们预期未来几个月外销订单与出口都将持续走弱.不过因为年底前中国需求将趋稳,对于出货应该有所支撑.
关键点在于如何看待目前的景气下滑.制造业活动与出口(以美金计经季节调整),仍在2008年及2009年的谷底之上,所以我们认为这波下滑不会太严重.
--法国东方汇理银行驻香港资深策略师 张淑娴:
数据显示需求真的很弱,复苏时间点可能延至第四季.我们本来预期在第三季就会看到,因为我们调查发现日本在第三季真的有好见转,已从3月强震的後的供应断链复原,产能利率亦见回升.不过,看来亚洲及台湾从中受益不大,因为问题是出在美国跟欧洲上.
虽然美欧需求疲弱,第四季外销订单成长率回升至5-6%应该不难.
--群益证券分析师 徐国安:
外销订单的增幅愈来愈少,显示在欧债危机短时难以解决、中国宏观调控等因素影响下,对台湾这个以出口拉动成长的经济体,正形成愈来愈明显的冲击.由于去年第四季的比较基期偏高,说不定届时外销订单将出现衰退的现象.预料在明年下半年以前,整体外销状况都不会变好,多快出现反弹,要视欧债危机何时解决而定.
**市场反应**
--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬1.69角,报30.269.[TWD/CN]
--台股加权股价指数.TWII收低1.48%至7,244.32点.[.TWCN]
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea.gov.tw)
--参看台湾外销订单相关新闻,请点选[TW/TRDCN]
**相关背景**
--主计处下修2011年全年GDP成长率预测值至4.81%.明年经济成长率预估为4.58%.
--主计处2012年经济预估中,出口自今年的成长15.24%放缓至8.52%;进口亦自今年的15.68%放缓至明年的8.27%.
--台湾央行在9月底的理监事会议里已决议暂停先前已连续五度的升息步伐,将重贴现率暂停在1.875%的两年来高位.
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)
参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN];快速分析请点选[CINSTA]
--集体采写 台北记者组; 审校 乔艳红/杨淑祯/张喜良
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。