《即时观点3》台湾9月外销订单增速续放缓且低于预期,第四季仍有风险

路透台北10月20日电---台湾经济部周四公布,9月外销订单较上年同期成长2.72%,低于市场预估的成长3.2%,较上月的5.26%增速再度放缓.

数据显示,9月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长5.67%,来自于美国的接单金额较上年同期成长9.33%,欧洲则是衰退2.22%;8月时分别为成长3.44%、9.05%和8.08%.经济部并表示,对欧洲外销售订单是2009年10月以来首见衰退.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2011年9月 2011年8月

外销订单 +2.72 +5.26

路透调查预估 +3.2 --

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**市场评论**

--渣打银行经济分析师 符铭财:

外销订单比我预估的好,显示年底前还是会有旺季需求.我预估第四季外销订单成长率还是会达个位数高端,如同第三季.

虽然欧元区债务危机损及欧洲需求面,但来自美国的科技产品订单看来还是不错.

我们认为央行将持续保守的货币政策,可能维持利率不变一直到明年第二季.目前我们认为今年外销订单还不至于落入衰退.

--汇丰驻香港总经分析师 郭浩庄:

这不算太意外,2.7%跟我们预估的2.8%差不多.台湾向来易受到全球科技景气循环的影响.

我们预期未来几个月外销订单与出口都将持续走弱.不过因为年底前中国需求将趋稳,对于出货应该有所支撑.

关键点在于如何看待目前的景气下滑.制造业活动与出口(以美金计经季节调整),仍在2008年及2009年的谷底之上,所以我们认为这波下滑不会太严重.

--法国东方汇理银行驻香港资深策略师 张淑娴:

数据显示需求真的很弱,复苏时间点可能延至第四季.我们本来预期在第三季就会看到,因为我们调查发现日本在第三季真的有好见转,已从3月强震的後的供应断链复原,产能利率亦见回升.不过,看来亚洲及台湾从中受益不大,因为问题是出在美国跟欧洲上.

虽然美欧需求疲弱,第四季外销订单成长率回升至5-6%应该不难.

--群益证券分析师 徐国安:

外销订单的增幅愈来愈少,显示在欧债危机短时难以解决、中国宏观调控等因素影响下,对台湾这个以出口拉动成长的经济体,正形成愈来愈明显的冲击.由于去年第四季的比较基期偏高,说不定届时外销订单将出现衰退的现象.预料在明年下半年以前,整体外销状况都不会变好,多快出现反弹,要视欧债危机何时解决而定.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬1.69角,报30.269.[TWD/CN]

--台股加权股价指数.TWII收低1.48%至7,244.32点.[.TWCN]

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处下修2011年全年GDP成长率预测值至4.81%.明年经济成长率预估为4.58%.

--主计处2012年经济预估中,出口自今年的成长15.24%放缓至8.52%;进口亦自今年的15.68%放缓至明年的8.27%.

--台湾央行在9月底的理监事会议里已决议暂停先前已连续五度的升息步伐,将重贴现率暂停在1.875%的两年来高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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