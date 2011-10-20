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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 16:06 BJT

〔台湾数据〕9月外销订单年增率放缓至2.72%,逊于市场预期

路透台北10月20日电---台湾经济部周四公布,9月外销订单较上年同期成长2.72%,低于市场预估的成长3.2%,较上月的5.26%增速再度放缓.

数据显示,9月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长5.67%,来自于美国的接单金额较上年同期成长9.33%,欧洲则是衰退2.22%;8月时分别为成长3.44%、9.05%和8.08%.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2011年9月 2011年8月

外销订单 +2.72 +5.26

路透调查预估 +3.2 -- (完)

台湾经济数据新闻请点击[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯

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