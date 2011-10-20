〔日本个股〕奥林巴斯前CEO呼吁证券监督当局调查公司顾问费内幕

路透东京10月20日电---奥林巴斯(Olympus)(7733.T)遭解职的前任执行长Michael Woodford强力呼吁,日本证券监管当局调查该公司付给财务顾问的大笔费用.奥林巴斯专事生产医疗内视镜,股价已连续第五日重挫.

这位踢爆内幕的前执行长周三告诉路透,他已致函日本证券交易监督委员会(SESC),要求调查奥林巴斯2008年斥资22亿美元收购英国医疗设备商Gyrus时支付的异常高额费用.

Woodford本周稍早已经将本案提交给英国调查舞弊的单位.

奥林巴斯支付给财顾的费用之高,相当于收购价的三分之一,而业界行情通常是交易价格的1-2%.此事在当时也震惊了同业.

SESC一位官员不愿证实是否收到Woodford的信函,仅表示不对个别案件置评.

奥林巴斯周三首度承认曾支付这笔钜额款项,但拒绝说出财顾名字,也宣称不知道这些顾问如今的去向.

现年51岁的Woodford已返回伦敦,他指认上述财务顾问公司为位于纽约的AXES America LLC及开曼群岛的Axam Investments Ltd.

越演越烈的丑闻已抹去奥林巴斯近半市值,股票价值缩水近40亿美元,目前市值约49亿美元.

奥林巴斯股价周四连续第五日下滑,走势起伏,一度挫跌4.4%至1,328日圆,引起市场谈论该公司可能成为被收购目标.

"如果股价跌得够多,也消除了潜可能面临法律诉讼的不确定性,奥林巴斯可能成为有吸引力的被收购目标.它的现金流相当强劲,"里昂证券分析师在报告中称.

"奥林巴斯是全球内视镜市场的龙头老大,有很多公司想涉足利润丰厚的医疗器械领域."

奥林巴斯斥资734亿日圆(9.56亿美元)收购三家日本小型企业一事,也有争议.它在收购当年度就已将帐面价值减记75%.

Woodford在伦敦表示,奥林巴斯的股东应要求撤换董事会,并且要求公司仔细核查过去10年所进行的全部收购,包括可能重估部份资产的"减值测试".(完)