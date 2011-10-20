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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 14:29 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元午後大跌2角,因欧债疑虑再起

路透台北10月20日电---台币兑美元TWD=TP周四午後一度大跌2角,因市场对周末欧盟峰会能否提出解决方案抱持怀疑,避险风气再起,国际美元上涨、外资汇出,均令台币走弱.不过,交易商称,逢高不时见到出口商的美元卖盘出笼.

同样地,海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,一个月期美元/台币换汇点来到0.015/0.030,由折价转为溢价,上日收盘时报-0.025/0.000.

本地时间下午14:22时,台币兑美元大跌1.94角至30.294.台股.TWII今日收盘下跌1.48%,报7,244.32点.(完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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