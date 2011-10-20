〔台湾债市〕殖利率小幅收低,欧盟峰会召开前不脱震荡

路透台北10月20日电---台湾债市主要殖利率周四小幅收低.因市场担忧欧盟峰会是否能提出欧债危机的解决方案,在股市一片下跌声中,债市成了资金避风港.惟流动性不佳,交易商操作更趋谨慎,令交易量无法扩大.

交易商并表示,今日债市亦受100/6R以及公司债交割等影响,资金分配不均,导致操作保守.预料明日市场将因应周日欧盟峰会召开的变数进行筹码调节与避险,殖利率的波动幅度也会适度放大.

"股市跌了一百点,殖利率也不太反应."一证券商交易员称.

另一寿险业交易员则称,长券端受投资机构心态保守影响,交易相当冷清.20年增额券100/7R恐怕还是要等到标债才会转趋热络.

台湾股市周四收跌1.48%,受光电类股.TOPI下跌拖累.指标加权股价指数.TWII收低109.05点,报7,244.32点.

台湾债市同业附买回(RP)利率周四稳中趋升,成交区间微幅扩大.因新债交割多且金额不小,寿险端陆续走钱,尽管交易商多已提前因应,仍有不少缺口需补齐,整体资金水位偏紧.[ID:nCT0408236]

法国总统萨科齐周三表示,欧元区债务危机的处理计画陷入胶着,法国和德国对于如何增强纾困基金效力看法分歧[ID:nCT0408050],这加剧了对纾困进展的忧虑.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.78 1.0445 1.0406-1.0542 380.0

10 100/9 A00109=TWO -0.94 1.3090 1.3062-1.3185 40.5

20 100/7R A00107R=TWO -0.75 1.7810 1.7770-1.7848 6.5

交易商指出,100/6R完成交割,五年券100/6的筹码扩增至700亿台币,不过今日的成交金额只有380亿,似乎显示时序进入年底,交易商的操作趋于保守,低量恐成常态.

"量那麽少,交易员只能练龟息大法."一证券商交易员说.

另一寿险业交易员则称,从近期10年券100/9以及100/6R的标售结果来看,实质买盘都要等到标债才表态,发行前交易期间反而冷冷清清,这趋势是否延续到接下来标售的100/7R、30年增额券100/8R,机率可能不小.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3090

5 100/6 A00106=TWO 1.0445

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)