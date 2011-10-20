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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 14:47 BJT

〔路透调查〕澳洲经济成长预估再遭下修,今明两年分别为1.6%及3.4%

路透悉尼10月20日电---澳洲经济成长预估再度遭到下调,因受到天灾及全球前景趋淡影响,不过澳洲成长速度仍可望超越多数对手国家.

路透调查显示,分析师对澳洲2011年经济成长率的预估进一步下修至1.6%,低于7月调查预估的2.1%及5月预估的2.9%.

成长预估下修主要是反映年初水灾之後的煤炭生产复苏速度不如预期,另外,民众态度审慎及澳元汇率高涨,亦打压部分经济领域.

2012年澳洲国内生产总值(GDP)成长率料将升至3.4%,但仍远低于前次调查预估的4.3%,主要是由于全球经济增幅预估大幅降低.

对消费者物价指数(CPI)的预估大致未变,预估今年CPI增幅3.5%,明年3.1%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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