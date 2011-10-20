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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:12 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月20日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 欧元/美元:近期1.3653的低点值得留意,因为似乎即将再次测试近期转折点1.37下方,此前二度挑战五个工作日/周调整後的云区底端失败.可能在1.3783-1.3803区间形成区域阻力.

* 欧元/日圆:卖家把握回到区域中段以及55日指数移动平均区间的时机.再次下探104区间高点的支撑可能近在眼前,接下来的目标为103区间的中段,但仍应牢记当前的盘中下档延伸点位于104.65.

* 欧元/瑞郎:近期突破缩小後区间高点的目标为1.2535(也有可能是1.2570).突破区间已经经过再次测试,看来是相当有力的极短线支撑.

* 美元/加元:昨日并没有测试周一多头走势的低点,因此仍可望成为那些做多人士的有力支撑.过了近期高点1.0264加元後,焦点将转向9月/10月的38.2%费波纳奇回档位,以及近期100%延伸参考位,两者分别位于1.0280加元及1.0305加元.有可能进一步上探1.0350/65加元.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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