〔台湾货币市场〕短率成交区间高位趋升,受到公债交割的紧缩影响

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 公债交割令外商银资金水位偏少
* 利率区间高位偏升
记者 高洁如
路透台北10月20日电---台湾银行间短期利率周四成交区间高位上移,由于今日有公债交割等紧缩因子,让市场的多馀资金偏少,尤其是多钱的外商银受到不小影响,令短率成交区间高位攀升.
调度人士指出,外商银拿了不少此期公债,令市场可供拆借的资金水位大减,今日部分代收隔夜资金的银行被交待"放假"一日.在资金大减之下,拆款、短票的成交高位蠢动,例如目前为止拆款中心报价中,一周拆款的成交水位即走高至0.83%,上日在0.80%.
"今天一早就有人打电话来找钱,这是最近比较少发生的情况,"一大型公股银行人士称.
100/6R期五年期公债今日发行,金额400亿台币.
本地时间14:30拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日在0.393%;区间为0.39-0.77%,上日在0.297-0.76%.
2-7天拆款利率区间在0.42-0.83%,上日在0.39-0.80%.
**短票利率区间高位上移**
短票部份,票券商表示,在公债交割的因素之下,市场的资金顿减,不过票券商也可以提高拆款的水位来因应,短票的利率大致和上日不变.
"今天比昨天更紧一点,但也还可以用拆款来帮忙,"一位大型票券商交易员说.
今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.85-0.86%,天期较长的短票则是成交在0.87%.
除了今日有400亿的公债交割之外,交易商表示,土地银行金融债与台电公司债也在今日发行,金额分别是71亿及75亿;周五(21日)则有45亿台电公司债发行.
台湾央行今日存单到期690亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期共6,331.3亿台币,其中周五到期1,121.50亿.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负97亿台币,累计超额准备为1,733亿台币,加计前期1%的超额准备为2,857亿台币.
**公债RP利率趋升**
债市同业附买回(RP)利率稳中趋升,成交区间微幅扩大.因新债交割多且金额不小,寿险端陆续走钱,尽管交易商多已提前因应,仍有不少缺口需补齐,整体资金水位偏紧.
交易商表示,今日有100/6R期五年期公债、土地银行金融债与台电公司债发行,金额分别为400亿、71亿及75亿,市场资金需求大增.投信端虽有基金申购款流入,但以非公债类为优先承作标的,附买回公债的资金调度则需多花点时间.
"投信还是有钱可以续,但新做要等尾盘,"一位证券商交易人士说.
资金调度人士并指出,明日还有45亿台币的台电公司债交割,但同时也有401亿台币的公债还本付息,以及250亿台币的国库券到期挹注,料能有效舒缓市场偏紧市况.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间扩大至0.69-0.72%,上日报0.69-0.71%.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 杨淑祯
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。