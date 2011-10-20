〔台湾货币市场〕短率成交区间高位趋升,受到公债交割的紧缩影响

* 公债交割令外商银资金水位偏少

* 利率区间高位偏升

记者 高洁如

路透台北10月20日电---台湾银行间短期利率周四成交区间高位上移,由于今日有公债交割等紧缩因子,让市场的多馀资金偏少,尤其是多钱的外商银受到不小影响,令短率成交区间高位攀升.

调度人士指出,外商银拿了不少此期公债,令市场可供拆借的资金水位大减,今日部分代收隔夜资金的银行被交待"放假"一日.在资金大减之下,拆款、短票的成交高位蠢动,例如目前为止拆款中心报价中,一周拆款的成交水位即走高至0.83%,上日在0.80%.

"今天一早就有人打电话来找钱,这是最近比较少发生的情况,"一大型公股银行人士称.

100/6R期五年期公债今日发行,金额400亿台币.

本地时间14:30拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.397%,上日在0.393%;区间为0.39-0.77%,上日在0.297-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.42-0.83%,上日在0.39-0.80%.

**短票利率区间高位上移**

短票部份,票券商表示,在公债交割的因素之下,市场的资金顿减,不过票券商也可以提高拆款的水位来因应,短票的利率大致和上日不变.

"今天比昨天更紧一点,但也还可以用拆款来帮忙,"一位大型票券商交易员说.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.85-0.86%,天期较长的短票则是成交在0.87%.

除了今日有400亿的公债交割之外,交易商表示,土地银行金融债与台电公司债也在今日发行,金额分别是71亿及75亿;周五(21日)则有45亿台电公司债发行.

台湾央行今日存单到期690亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共6,331.3亿台币,其中周五到期1,121.50亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负97亿台币,累计超额准备为1,733亿台币,加计前期1%的超额准备为2,857亿台币.

**公债RP利率趋升**

债市同业附买回(RP)利率稳中趋升,成交区间微幅扩大.因新债交割多且金额不小,寿险端陆续走钱,尽管交易商多已提前因应,仍有不少缺口需补齐,整体资金水位偏紧.

交易商表示,今日有100/6R期五年期公债、土地银行金融债与台电公司债发行,金额分别为400亿、71亿及75亿,市场资金需求大增.投信端虽有基金申购款流入,但以非公债类为优先承作标的,附买回公债的资金调度则需多花点时间.

"投信还是有钱可以续,但新做要等尾盘,"一位证券商交易人士说.

资金调度人士并指出,明日还有45亿台币的台电公司债交割,但同时也有401亿台币的公债还本付息,以及250亿台币的国库券到期挹注,料能有效舒缓市场偏紧市况.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间扩大至0.69-0.72%,上日报0.69-0.71%.(完)